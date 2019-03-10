Российский нападающий Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиги. Кучеров уверенно возглавляет список бомбардиров лиги.

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиги. Кучеров уверенно возглавляет список бомбардиров лиги.В ночь с субботы на воскресенье "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла на своей площадке "Детройт Ред Уингз" 3:2. Кучеров забросил две шайбы. Никита набрал 110 очков и обновил клубный рекорд результативностиВторой звездой стал вратарь "Вегас Голден Найтс" Марк-Андре Флери, в матче с "Ванкувер Кэнакс" 29 бросков из 31. "Золотые рыцари" одержали победу 6:2. Нападающий "Аризона Уайлд" Михаэль Грабнер забросил две шайбы в ворота "Лос-Анджелес Кингз", помог своей команде победить 4:2 и стал третьей звездой дня.