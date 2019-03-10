На территории Новокуйбышевского РПЗ Роснефти сотрудники МЧС тушат пожар. Площадь пожара – 10 квадратных метров, пострадал один человек из сотрудников НПЗ.

На территории Новокуйбышевского РПЗ "Роснефти" сотрудники МЧС тушат пожар. Площадь пожара – 10 квадратных метров, пострадал один человек из сотрудников НПЗ, его доставили в больницу, передает "Интерфакс".Как сообщает ТАСС, выпуск продукции продолжается, угрозы другим производственным объектам и экологии нет.На территории Самарской области расположены три нефтеперерабатывающих завода "Роснефти".