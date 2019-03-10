Строительный кран рухнул на проспекте Мира в Москве – последствия инцидента сняли на видео очевидцы. Единственным пострадавшим в результате ЧП оказался крановщик, характер и степень тяжести полученных им травм пока не уточняются.

Очевидцы запечатлели на видео последствия обрушения крана – как сообщалось ранее, инцидент произошел в воскресенье, 10 марта, неподалеку от дома № 125 по проспекту Мира в Москве.Известно, что в результате ЧП получил травмы крановщик – он оказался единственным пострадавшим.Данные о разрушениях на земле уточняются.