Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказывается признавать Крым российским, чем немало раздражает уставший от таких выкрутасов Кремль. После очередного антироссийского демарша Батька получил мощную затрещину.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказывается признавать Крым российским, чем немало раздражает уставший от таких выкрутасов Кремль. После очередного антироссийского демарша Батька получил мощную затрещину.Серьезный удар Батька получил, откуда он явно не ожидал. Россия приняла на вооружение шасси КамАЗ-7850, созданных для передвижных ядерных ракетных установок "Тополь" и Ярс". Раньше наши ракеты ездили на шасси белорусского производства, что позволяло Лукашенко шантажировать Москву.Новое шасси уже прошло испытания. Как отмечает со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, оно принято на снабжение российских вооруженных сил.До этого Москве приходилось закупать белорусскую технику. По сути, целый компонент отечественного ракетно-ядерного щита зависел от Лукашенко, который знал об этой слабости и использовал ее в политическом и экономическом торге с Россией. Теперь Москва выбила еще один козырь из рук Батьки, который последнее время ужесточает риторику в адрес Кремля.Заявление о достижении "ядерной" независимости от Минска прозвучало спустя неделю после традиционного разговора с общественностью. Одной из тем многочасовой беседы был Крым. Батька оправдался, что не может признать полуостров российским, поскольку Минск в 1994 году подписывал Будапештский меморандум, гарантирующий территориальную целостность Украины.Лукашенко пожаловался, что некие люди в России требовали от него, чтобы он признал референдум 2014 года и принял пророссийскую позицию по Донбассу. По всей видимости, белорусский лидер отказался, потому как некоторые его заявления созвучными с позицией Москвы точно не назовешь.В Кремле, скорее всего, уже поняли, что добиться решительных шагов в признании Крыма от сидящего на двух стульях Батьки вряд ли получится. Со слов , последнее время этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным они не обсуждали.