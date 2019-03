Сергей Лазарев опубликовал клип на песню Scream, с которой в мае поедет на израильское Евровидение. Музыку написал Димитрис Контопулос (Греция), слова – Шарон Вон (США) в записи лирической композиции участвовал Московский симфонический оркестр, автором клипа стал Константин Черепков.

Сергей Лазарев опубликовал клип на песню Scream, с которой в мае поедет на израильское "Евровидение". Ролик размещен на видеохостинге YouTube, а в своем Instagram артист сообщил все подробности.Музыку написал Димитрис Контопулос (Греция), слова – Шарон Вон (США), в записи лирической композиции участвовал Московский симфонический оркестр, автором клипа стал Константин Черепков. Говоря о произведении, Сергей Лазарев отметил "невероятную силу и мощь мелодии", а также уникальность "трогательного видео". Певец поблагодарил всех, кто следит за его творчеством, ставит лайки и даже дислайки.Константин Черепков в той же соцсети рассказал, что песня и сам Сергей вдохновили его на "создание истории духовного взросления героя", при этом было решено обойтись без "синтетической жвачки". В результате, по его словам, получился "сказочно-реалистичный мир, снятый вживую".Сергей Лазарев уже представлял Россию на "Евровидении-2016", песня "You Are The Only One" принесла ему третье место. В этот раз он пообещал быть "кардинально другим".В мае 2019-го "Евровидение" пройдет в Тель-Авиве, так как в прошлый раз победила Netta из Израиля. Официальный вещатель конкурса — ВГТРК. Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, а финал — 18-го.