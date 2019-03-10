Американский певец R.Kelly, который провел несколько дней в тюрьме Чикаго, в субботу, 9 марта, вышел на свободу после уплаты алиментов в сумме 161 тысячи долларов своей бывшей жене, сообщили местные телеканалы.

Американский певец R.Kelly, который провел несколько дней в тюрьме Чикаго, в субботу, 9 марта, вышел на свободу после уплаты алиментов в сумме 161 тысячи долларов своей бывшей жене, передает РИА Новости со ссылкой на местные телеканалы.Согласно решению суда, R.Kelly должен был выплатить бывшей супруге алименты на ребенка до конца дня 5 марта. Он этого не сделал, и 6 марта был взят под стражу после слушания в суде.Ранее окружная прокуратура Чикаго выдвинула против певца обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами, в общей сложности по десяти статьям. Обвинения касаются четырех человек, трое из которых несовершеннолетние. По данным обвинения, инциденты произошли в период с 1998 по 2010 годы. R.Kelly эти обвинения неоднократно отрицал.