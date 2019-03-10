Сразу семь пригородных электропоездов не могут доехать до вокзалов Петербурга. По некоторым направлениям задержки - более трех часов.

Сразу семь пригородных электропоездов не могут доехать до вокзалов Петербурга. По некоторым направлениям задержки — более трех часов. Наверстывает упущенное из-за штормового ветра и снегопада и аэропорт Пулково. Несмотря на то что главная воздушная гавань города на Неве открыла небо для всех рейсов, очевидцы публикуют в соцсетях данные об "очереди на взлет", которого ожидают около 10 лайнеров.При таких диких порывах ветра погода в Петербурге, который и без того известен ее переменчивостью, меняется буквально каждые 10 минут. Жуткая метель — и тут же весеннее солнце. И все же ураган в городе на Неве в этот раз действительно разгулялся.Распотрошенная рекламная тумба и "ополоумевшие" дорожные знаки. Не самое лучшее время заниматься погрузочными работами. С утра в Петербурге сбивает с ног, сносит с дороги и даже стоящие самолеты сдвигало с места. Низовой ветер, отвратительное сцепление с взлетно-посадочной полосой — Пулково несколько часов был полностью закрыт. Те, кому все же удалось приземлиться и выйти из самолета, едва различали ступени трапа под ногами.Нулевая видимость тормозила движение и на дорогах. Машины старались держаться подальше и друг от друга и от края трассы.Тут — автобус, там – маршрутка — очевидцы едва успевают пересчитывать участников ДТП. И это не предел. Массовая авария из 30 автомобилей надежно заблокировала трассу "Сортавала". Семикилометровый хвост из машин и семибалльные пробки в выходной день с утра в центре Петербурга — что-то из ряда вон. Ветер ронял вековые сосны, рекламные щиты и рвал провода.Наводнение в пору, когда залив и Нева покрыты льдом, — крайне редкое явление. И все же затворы Кронштадтской дамбы пришлось срочно закрывать. Порывы ветра гнали воду поверх льда — реальная угроза наводнения.Вторая половина дня радовала солнцем, но по-прежнему пугала ветром. Городские службы расставляли по местам упавшие знаки и расчищали улицы. Погода вроде наладилась, но впечатления остались.