Депутат российской Госдумы от Крыма Наталья Поклонская отказалась называть фамилии коллег, на которых собрала материалы за время руководства комиссией по доходам, поскольку их вина не доказана судом.

Депутат российской Госдумы от Крыма Наталья Поклонская отказалась называть фамилии коллег, на которых собрала материалы за время руководства комиссией по доходам, поскольку их вина не доказана судом.Выступая на презентации автобиографической книги "Крымская весна: до и после. История из первых уст" в воскресенье, 10 марта, в Ялте, Поклонская сообщила, что все собранные ею материалы направила в компетентные органы, и теперь правоохранительные органы, а также органы прокуратуры и спецслужбы проводят по ним проверку. Однако получить информацию о ее результатах не представляется возможным — комиссию Поклонской упразднили и доступа, к этим материалам теперь нет.Говоря о предстоящих выборах на Украине, депутат высказала мнение о том, что этой стране нужен президент, который не будет "копаться в своих страхах" и выполнять указания "заокеанских лидеров" навредить России.По мнению Поклонской, итог президентских выборов предрешен, однако ни один из нынешних кандидатов не достоин того, чтобы руководить страной. Парламентарий предположила, что "где-то за океаном" уже прописано, кто победит на Украине. Эту страну она охарактеризовала как "замечательную, добрую, настоящую, когда-то цветущую". Но сегодня "ее испохабили, сделали совершенно неадекватной страной, унизили, Украину просто уничтожили", сказала Поклонская, слова которой приводит РИА Новости.Нынешняя же власть, продолжила российский депутат, является не выбором украинского народа, а наказанием для него, они терпят.Презентация книги Поклонской прошла в белой парадной столовой Ливадийского дворца. Соавтором книги выступил муж парламентария Иван Соловьев — они проводили презентацию вместе. Выход книги приурочен к пятилетию "крымской весны".