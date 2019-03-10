Злоумышленники, работая охранниками на данном складе, воспользовались своим положением и похитили со склада компании 60 коробок с краской...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали двоих подозреваемых в краже лакокрасочных материалов.В ОМВД России по району Чертаново Центральное с заявлением о краже обратился генеральный директор одной из фирм осуществляющих торговлю лакокрасочными материалами. По словам заявителя, неизвестные со склада компании похитили 60 коробок с краской, после чего скрылись.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали подозреваемых. Ими оказались 35 и 59-летний приезжие. Похищенное частично изъято.Как установили стражи порядка, злоумышленники, работая охранниками на данном складе, воспользовались своим положением и совершили данное противоправное деяние.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Центральное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22