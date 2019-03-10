10 марта 2019 года на службу «02» поступило сообщение о плаче и криках ребенка в одной из квартир на Ленинградском шоссе...

10 марта 2019 года на службу «02» поступило сообщение о плаче и криках ребенка в одной из квартир на Ленинградском шоссе. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которыми было установлено, что в квартире находится ребенок один без присмотра.Дверь была срочно вскрыта при помощи сотрудников МЧС. Ребенка передали в медучреждение. В кратчайшие сроки была установлена и доставлена в ОМВД мать девочки.По данному факту проводится проверка.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве