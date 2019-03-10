Чем ближе к выборам, тем жарче на Украине. Националисты сорвали предвыборный митинг Порошенко, на которого они объявили охоту.

Чем ближе к выборам, тем жарче на Украине. Националисты сорвали предвыборный митинг Порошенко, на которого они объявили охоту. Все началось в Киеве, и оттуда радикально настроенные люди пошли на Черкассы, где было запланировано выступление президента. При виде агрессивно настроенных националистов Порошенко бежал.Националисты приехали в Черкассы, где Порошенко собрал предвыборный митинг. Но оставаться на сцене Порошенко не решился , тут же свернул свое выступление. Заранее свезенным участникам митинга в тот момент дали команду петь гимн. А президент буквально спрятался в кортеже за оцеплением охранников. Им, в свою очередь, еле-еле удалось сдержать агрессивную толпу.Радикалы даже смогли ненадолго полностью остановить президентский кортеж. Полиция применила слезоточивый газ — только так Порошенко удалось уехать. Казалось бы, удивительно, но даже после такого настоящего нападения никого так и не задержали, хотя знали о планах националистов заранее, и полицию в Черкассы начали сгонять из всех соседних областей.Началось все еще утром в Киеве. Националисты собрались на митинг против расхищения военного бюджета. В скандале замешано ближайшее окружение Порошенко, поэтому радикалы отправились к зданию его администрации, где наткнулись на стройные ряды полиции.Не добившись ответа, радикалы объявили охоту на президента. Видимо, результатом и стал эпизод в Черкассах. В Киеве же националисты во всю поиздевались над полицией — наклейки лепили прямо на шлемы силовиков.Очевидно, тогда Порошенко реальности угрозы не осознавал. Отменит ли теперь следующий митинг, пока не известно.