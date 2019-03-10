Президент Украины Петр Порошенко продолжает всеми силами поднимать свой рейтинг перед грядущими выборами. Для этого он не гнушается приписывать себе даже весьма сомнительные достижения.

Президент Украины Петр Порошенко продолжает всеми силами поднимать свой рейтинг перед грядущими выборами. Для этого он не гнушается приписывать себе даже весьма сомнительные достижения.Пер Порошенко похвастался перед своими избирателями тем, что помог Украине освободиться от "культурной оккупации" страны Россией. Однако если внимательнее присмотреться к этим "достижениям", то станет понятно, что это – весьма сомнительные инициативы, которые привели к гражданским волнениям и расколу в обществе."В этой связи чем-то гордиться совершенно неприлично. Но Порошенко делает это в предвыборной риторике для того, чтобы приписать себе сомнительные достижения, включая предоставление томоса и ликвидацию русского языка", – цитирует главу комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонида Калашникова.Напомним, украинские власти гордятся тем, что благодаря их усилиям по дискриминации русского языка и русской культуры происходит так называемая украинизация. Одновременно с этим ведется борьба против памятников советским солдатам. Кроме того, положение в стране обостряет церковный раскол. Все это грозит стране глобальными потрясениями, однако Петр Порошенко считает, что это – повод для гордости.