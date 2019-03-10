В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство своего новорожденного ребенка. Младенца нашли в полиэтиленовом пакете в мусорном контейнере у одного из домов по улице Станкозаводской.

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство своего новорожденного ребенка. Младенца нашли в полиэтиленовом пакете в мусорном контейнере у одного из домов по улице Станкозаводской.Плач новорожденного услышала прохожая, она и вызвала полицию и скорую помощь. Ребенка доставили в детский перинатальный центр, ему оказывают медицинскую помощь.По горячим следам удалось установить подозреваемую в совершении преступления, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Рязанской области. По данным следствия, 31-летняя рязанка распивала спиртное в гостях и утром 10 марта родила мальчика. После родов она положила младенца в пакет и отнесла в мусорный контейнер.Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка. Расследование продолжается.