Обнародована фотография с места авиакатастрофы в Эфиопии, где в воскресенье разбился Boeing -737-800MAX авиакомпании Ethiopian Airlines. На борту самолета находилось 157 человек, по поступающим сведениям, все они погибли.

Авиакомпания Ethiopian Airlines обнародовала фото с места крушения принадлежавшего ей авиалайнера Boeing -737-800MAX, разбившегося утром в воскресенье, 10 марта, вскоре после взлета неподалеку от Аддис-Абебы.Известно, что на борту самолета, следовавшего в столицу Кении Найроби, находилось 157 человек – 149 пассажиров и восемь членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.Как сообщалось ранее, после взлета у воздушного судна была неустойчивая вертикальная скорость. Подробные данные с параметрами его полета перед крушением приводит в "Твиттере" портал Flightradar24.