Почти 30 человек получили травмы после того, как Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines попал в зону турбулентности незадолго до посадки в международном аэропорту имени Кеннеди в США. Всего на борту воздушного судна находились 326 пассажиров и 18 членов экипажа.

Один из пассажиров авиалайнера компании Turkish Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Стамбул – Нью-Йорк, снял на видео последствия попадания в сильную турбулентность.Как сообщалось ранее, воздушное судно Boeing 777 оказалось в зоне турбулентности – произошло это 9 марта примерно за 40 минут до посадки в международном аэропорту имени Кеннеди в США.На борту самолета находились 326 пассажиров и 18 членов экипажа. В результате инцидента пострадали 29 человек. Специализированный авиационный портал Aviation24.be уточняет, что как минимум 10 травмированным потребовалось дополнительное медицинское обследование в лечебном учреждении.