Более десяти автомобилей стали участниками массового дорожно-транспортного происшествия в Башкирии. По предварительной версии, из-за метели водители не заметили машины, ранее столкнувшиеся на трассе, и поочередно въезжали в них. В результате инцидента пострадали три человека.

В Сети опубликованы кадры с места аварии с участием 12 транспортных средств. Как сообщает ГТРК "Башкортостан", инцидент произошел вечером в минувшую субботу, 9 марта на трассе Самара – Уфа – Челябинск в Благоварском районе Башкирии.Предположительно, свою роль в создании предпосылок к ДТП сыграла погода – в столкнувшиеся на проезжей части Mitsubishi и "Газель" врезались еще десять попутных автомобилей водители которых не успели своевременно обнаружить аварийные машины из-за метели.В результате инцидента пострадали три человека.