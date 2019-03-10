10 марта 2019 года произошло ДТП с участием двух транспортных средств.

10 марта 2019 года около 13.30 в Гусь-Хрустальном районе на 5 километре автодороги «Гусь-Хрустальный-Лесниково-Купреево» произошло ДТП с участием двух транспортных средств.По предварительной информации, водитель 1977 г.р., управляя автомобилем «ВАЗ-2115», двигаясь в сторону районного центра, допустила выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Камаз» под управлением водителя 1961 г.р.В результате ДТП погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля 1994 г.р. и 2011 г.р.В настоящее время движение на данном участке дороги восстановлено.Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.