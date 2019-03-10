Не сумев прорваться в здание администрации президента в Киеве, украинские радикалы отправились в Черкассы, где сейчас находится Петр Порошенко.

Украинские радикалы, устроившие беспорядки возле администрации президента в Киеве, отправились в Черкассы, где в данный момент находится Петр Порошенко, чтобы продолжить там свой митинг, сообщает пресс-служба полиции украинской столицы.Ранее сообщалось, что радикалы организовали акцию протеста в Киеве и требовали расследовать коррупционный скандал в "Укроборонпроме". По данным украинских СМИ, оборонным предприятиям запчасти для военной техники продавались с наценкой до 300%. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) общие убытки от коррупционных схем в военно-промышленном комплексе Украины составили около 1 миллиарда гривен (2,5 миллиарда рублей). В условиях приближающихся президентских выборов Порошенко уволил главу "Укроборонпрома" и даже предложил ввести в наблюдательный совет госпредприятия представителей НАТО.Ранее президент страны Петр Порошенко рассуждал о том, что программы многих кандидатов в президенты Украины не соответствуют требованиям Конституции — не отражают курс страны на получение членства в Европейском Союзе и НАТО. По мнению главы государства, большинство кандидатов "оглядываются на Путина".