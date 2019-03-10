Супруга Влада Топалова стала героиней нового телешоу. Теперь общаться со зрителями Регина Тодоренко будет прямо из своей спальни.

Супруга Влада Топалова стала героиней нового телешоу. Теперь общаться со зрителями Регина Тодоренко будет прямо из своей спальни.Регина Тодоренко решилась на съемки новой телепередачи буквально спустя несколько недель после родов. В эфир вышел первый выпуск – в "Пятнице с Региной" Влад Топалов вместе с супругой приняли у себя в подмосковном особняке певицу Елену Темникову.Передача началась с описания жизни молодой семьи и быта якобы от лица их маленького сына Михаила. Ребенок тоже был задействован в съемках, но его лицо закрыли веселым смайликом.Тодоренко и Темникова провели в гостиной душевную беседу – Регина призналась, как ей было тяжело после родов, как она постоянно плакала и просила вкусненького. Но теперь о сладком телеведущей придется забыть, поскольку она готовиться к съемкам в купальнике, но признает, что пока не вернула себе прежнюю форму."В кадре я неплохо выгляжу. Но я-то себя голой вижу, в зеркале, вижу, какая не подтянутая и рыхлая кожа. Будем честны: все очень-очень не в тонусе", – призналась Регина.Блиц-опрос Тодоренко решила провести в собственной уборной, обклеенной советскими газетами. В кадре можно заметить, что над санузлом в доме Топалова и Тодоренко стоит собрание сочинений Иосифа Сталина.В самом конце телеведущая показала зрителям самое сокровенное – спальню сына Михаила. Малыш лежал в кроватки, а колыбельную ребенку исполняла группа "Панда" в записи. Выбор композиции показался многим неуместным, ведь в песне прозвучало неприличное слово. Но, судя по всему, родителей это не смущает.