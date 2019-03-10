На борту потерпевшего крушение Boeing 737 были граждане 35
государств, а не 33, как сообщалось ранее. Среди погибших – трое граждан
России.
На борту потерпевшего крушение Boeing 737 были граждане 35
государств, а не 33, как сообщалось ранее. Среди погибших – трое граждан
России.
Информацию о пассажирах разбившегося в Эфиопии самолета
уточнили в авиакомпании Ethiopian Airlines. Как сообщили на пресс-конференции
представители перевозчика, на борту были трое россиян и семеро
подданных Соединенного королевства.
Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший рейсом ET
302 из Аддис-Абебы в кенийский Найроби, потерпел крушение всего через несколько минут после взлета. По данным сервиса
Flightradar24, после взлета вертикальная скорость
была неустойчивой. На
его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не
выжил.
Генеральный директор авиакомпании Ethiopian Airlines рассказал,
что перед крушением командир
сообщил о "трудностях" и
запрашивал разрешения вернуться назад. По словам чиновника, лайнером управлял высококлассный
пилот и у самолета не было никаких технических проблем, передает РБК.
Соболезнования родным и близким погибших уже выразили
премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али и президент России Владимир Путин. Телеграмма
от имени президента России опубликована на сайте Кремля.