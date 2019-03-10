На борту потерпевшего крушение Boeing 737 были граждане 35 государств, а не 33, как сообщалось ранее. Среди погибших – трое граждан России.

На борту потерпевшего крушение Boeing 737 были граждане 35государств, а не 33, как сообщалось ранее. Среди погибших – трое гражданРоссии.Информацию о пассажирах разбившегося в Эфиопии самолетауточнили в авиакомпании Ethiopian Airlines. Как сообщили на пресс-конференциипредставители перевозчика, на борту были трое россиян и семероподданных Соединенного королевства.Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший рейсом ET302 из Аддис-Абебы в кенийский Найроби, потерпел крушение всего через несколько минут после взлета. По данным сервисаFlightradar24, после взлета вертикальная скоростьбыла неустойчивой. Наего борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них невыжил.Генеральный директор авиакомпании Ethiopian Airlines рассказал,что перед крушением командирсообщил о "трудностях" изапрашивал разрешения вернуться назад. По словам чиновника, лайнером управлял высококлассныйпилот и у самолета не было никаких технических проблем, передает РБК.Соболезнования родным и близким погибших уже выразилипремьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али и президент России Владимир Путин. Телеграммаот имени президента России опубликована на сайте Кремля.