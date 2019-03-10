Программу 19 тура российской премьер-лиги продолжил матч в Ростове на-Дону. Местный Ростов и тульский Арсенал сыграли вничью 0:0.

Программу 19 тура российской премьер-лиги продолжил матч в Ростове на-Дону. Местный "Ростов" и тульский "Арсенал" сыграли вничью 0:0.Соперники действовали довольно осторожно, поэтому и голевых моментов было создано немного. Можно отметить две спорные ситуации. В первом тайме мяч попал в руку защитнику ростовчан Евгению Чернову, в конце второго другой защитник хозяев Иван Новосельцев упал в чужой штрафной. Но судья Алексей Сухой не стал назначать пенальти.Встреча завершилась вничью 0:0. Безвыигрышная серия ростовчан достигла семи встреч. "Ростов" набрал 26 очков и занимает 7 место. У "Арсенала" 24 очка и восьмая позиция.