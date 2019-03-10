На Универсиаде в Красноярске российские хоккеисты в заключительном матче группового этапа обыграли команду Чехии со счетом 6:3. Россияне одержали пять побед в пяти встречах и вышли в плей-офф турнира, где сразятся с канадцами.

На Универсиаде в Красноярске российские хоккеисты в заключительном матче группового этапа обыграли команду Чехии со счетом 6:3. Россияне одержали пять побед в пяти встречах и вышли в плей-офф турнира, где сразятся с канадцами.Шайбы в составе российской команды забросили Денис Орлович-Грудков, Вячеслав Шевченко, Павел Медведев, Игорь Руденков, Данила Квартальнов и Александр Шаров.Полуфинал со сборной Канады состоится 11 марта.