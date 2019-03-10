Более 28 тысяч человек приняли участие в 17-й акции движения желтых жилетов во Франции. Это стало самым низким показателем с начала движения в ноябре прошлого года. Люди выступают против реформ президента Франции и считают, что принятых экономических мер недостаточно.

Более 28 тысяч человек приняли участие в 17-й акции движения "желтых жилетов" во Франции. Это стало самым низким показателем с начала движения в ноябре прошлого года. Люди выступают против реформ президента Франции и считают, что принятых экономических мер недостаточно.Каждый раз официальные цифры от МВД оспариваются "желтыми жилетами", которые считают, что власти умышленно занижают масштаб манифестаций, чтобы принизить значение движения, передает "Интерфакс".Сегодня в Париже полиция применила водометы для разгона акции. По данным местных властей, задержаны 19 человек. После того, как основная колонна протестующих покинула улицы столицы, за дело взялись анархисты. Они забросали жандармов камнями и бутылками.К акции "желтых жилетов" сегодня также присоединились работники таможни столичного аэропорта Шарль-де-Голль. Они заявили, что будут работать в сниженном темпе, поскольку протестуют против слишком большой нагрузки.Таможенники требуют повышения зарплаты и спецнадбавки. Сегодняшняя забастовка уже спровоцировала очереди в аэропорту. А ситуацию подогрели сами "желтые жилеты", которые устроили в терминале флешмоб.