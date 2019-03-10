Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев предложил чемпиону мира по версии WBA Дмитрию Биволу провести объединительный бой. В ночь с субботы на воскресенье Бивол защитил свой титул в поединке с американцем Джо Смитом-младшим.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев предложил чемпиону мира по версии WBA Дмитрию Биволу провести объединительный бой. В ночь с субботы на воскресенье Бивол защитил свой титул в поединке с американцем Джо Смитом-младшим.Сергей Ковалев поздравил Дмитрия Бивола с победой, а также предложил встретиться на ринге. " Поздравляю Дмитрия Бивола со значимой победой! Дима, давай устроим бой, который будет интересен всему боксерскому миру. Я готов! А что насчет тебя", — написал Сергей Ковалев на своей странице в социальной сети.Менеджер Бивола Владимир Корнилов не исключат возможности проведения такого боя. "Ковалев — лучший в этом весе, он достаточно долго доминировал в этой весовой категории. Мы готовы в конце лета встретиться в объединительном бою", — приводит слова Корнилова ТАСС.