В Софии продолжается чемпионат мира по шорт-треку. Российский спортсмен Семен Елистратоа завоевал серебряную и бронзовые медали.

В Софии продолжается чемпионат мира по шорт-треку. Российский спортсмен Семен Елистратоа завоевал серебряную и бронзовые медали.Сначала Семен занял третье место на дистанции 1000 м, уступив двум южнокорейским мастерам. Чемпионом стал Лим Хё Чжун , вторым Хван Дэ Хон.Затем Елистратов с результатом 5 минут 1,120 секунды стал вторым на дистанции 3 000. Победу одержал кореец Лим Хё Чжун. Бронзовая награда у японца Кейта Втанабе.Женская сборная России, за которую выступали Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова, завоевала серебро в эстафете на 3 000 метров. Победили спортсменки из Южной Кореи. Третий результат у команды Канады.