Смертник на заминированном автомобиле атаковал американо-курдский патруль на севере Сирии. Инцидент произошел в городе Манбидж, ранены семь мирных жителей и один курдский ополченец, сообщил командир Сил народной самообороны Шарван Дервиш.

Смертник на заминированном автомобиле атаковал американо-курдский патруль на севере Сирии. Инцидент произошел в городе Манбидж, ранены семь мирных жителей и один курдский ополченец, сообщил командир "Сил народной самообороны" Шарван Дервиш.С американской стороны потерь нет, сообщает ТАСС.Ранее сообщалось о взрыве мины, заложенной террористами, в окрестностях Пальмиры. Погибли 8 человек, 11 были ранены.За день до этого в провинции Хама на мине подорвались двое детей.Отступая под натиском сирийской армии, игиловцы (запрещено в РФ) минируют жилые дома. Так, в конце февраля, в результате взрыва мин погибли 24 человека, передает РИА Новости.