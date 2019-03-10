Самым состоятельным из российских актеров признан Дмитрий Нагиев: его активы превышают 3,2 миллиона долларов США. Вторую строчку списка, составленного специалистами киноиндустрии, занял Федор Бондарчук - 1,3 миллиона долларов.

Самым состоятельным из российских актеров признан Дмитрий Нагиев: его активы превышают 3,2 миллиона долларов США. Вторую строчку списка, составленного специалистами киноиндустрии, занял Федор Бондарчук — 1,3 миллиона долларов.Третье место поделили Светлана Ходченкова и Владимир Машков — у обоих по миллиону долларов, сообщает Федеральное агентство новостей. На пятки им наступает Данила Козловский, отставший от Машкова и Ходченковой всего на 100 тысяч долларов. Возможно, дело в том, что в рейтинге не учтены доходы Козловского от концертов.