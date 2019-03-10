Президент США Дональд Трамп инициировал внутри своей администрации обсуждение идеи заработать на союзниках.

Президент США Дональд Трамп инициировал внутри своей администрации обсуждение идеи заработать на союзниках. Суть в том, что Трамп предлагает потребовать от правительств стран, на территории которых размещены американские солдаты, оплаты всех издержек США плюс 50 процентов от этой суммы. В формулу, названную президентом "стоимость плюс 50", входят расходы США на выплату военным жалованья, поддержание техники в боеготовом состоянии, обслуживание баз и т.д.В итоге союзники США будут платить "за защиту" в пять раз больше нынешнего, пишет ТАСС. Власти этих стран уже назвали идею Трампа вымогательской.Если Белому дому удастся продавить новое соглашение, то основные выплаты придутся на Германию, Японию и Южную Корею. В этих странах размещен американский контингент в несколько тысяч человек.Как отмечает газета "Вашингтон пост", ранее Трамп неоднократно заявлял о стремлении изменить баланс платежей в бюджет НАТО. Трамп требует от стран-участниц в обозримом будущем нарастить оборонные расходы до 4 процентов ВВП.