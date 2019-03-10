У народных артистов России Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой
есть взрослая дочь. Известные актеры вместе почти 30 лет, однако об этом
ребенке до сих пор не было известно.
У народных артистов России Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой
есть взрослая дочь. Известные актеры вместе почти 30 лет, однако об этом
ребенке до сих пор не было известно.
23-летняя Алена уже два года живет под одной крышей вместе
со знаменитой парой и их сыном Елисеем. По словам Певцова, они просто "вытащили"
девушку из комнаты, которую ей снимала родная мать.
"Она просто живет с нами как приемная дочь. Фактически,
мы ее вытащили из той комнаты, которую снимала ей мама. Неожиданно у нас
появился взрослый ребенок. Но она при этом еще и педагог на курсе у нас",
– рассказал Дмитрий .
Сын звезды "Бандитского Петербурга" от первого
брака Даниил трагически погиб. В сентябре 2012 года юноша упал с балкона третьего этажа. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но чуда так и не произошло.
Именно тогда известному актеру предложили заняться
преподавательской деятельностью. Дмитрий вместе с супругой Ольгой
Дроздовой создали актерский курс "Певчие дрозды". Там они познакомились
с Аленой и очень ей помогли. "На
каком-то курсе что-то пошло совсем не туда. Тогда уже потребовалась конкретная
помощь", – призналась Алена в интервью
Девушка отметила, что она не сирота – в общепринятом смысле
этого слова. У нее есть мама, папа, бабушка, сестренка. Но кровные родители
совсем не против того, что у них появились новые родственники.
Алена легко подружилась с сыном и Дроздовой Елисеем.
Воспитанница признается, что Дмитрий и Ольга ей очень помогли. Певцов и
Дроздова, по словам Алены, дали ей
профессию и место в жизни.