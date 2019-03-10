У народных артистов России Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой есть взрослая дочь. Известные актеры вместе почти 30 лет, однако об этом ребенке до сих пор не было известно.

У народных артистов России Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовойесть взрослая дочь. Известные актеры вместе почти 30 лет, однако об этомребенке до сих пор не было известно.23-летняя Алена уже два года живет под одной крышей вместесо знаменитой парой и их сыном Елисеем. По словам Певцова, они просто "вытащили"девушку из комнаты, которую ей снимала родная мать."Она просто живет с нами как приемная дочь. Фактически,мы ее вытащили из той комнаты, которую снимала ей мама. Неожиданно у наспоявился взрослый ребенок. Но она при этом еще и педагог на курсе у нас",– рассказал Дмитрий .Сын звезды "Бандитского Петербурга" от первогобрака Даниил трагически погиб. В сентябре 2012 года юноша упал с балкона третьего этажа. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но чуда так и не произошло.Именно тогда известному актеру предложили занятьсяпреподавательской деятельностью. Дмитрий вместе с супругой ОльгойДроздовой создали актерский курс "Певчие дрозды". Там они познакомилисьс Аленой и очень ей помогли. "Накаком-то курсе что-то пошло совсем не туда. Тогда уже потребовалась конкретнаяпомощь", – призналась Алена в интервьюДевушка отметила, что она не сирота – в общепринятом смыслеэтого слова. У нее есть мама, папа, бабушка, сестренка. Но кровные родителисовсем не против того, что у них появились новые родственники.Алена легко подружилась с сыном и Дроздовой Елисеем.Воспитанница признается, что Дмитрий и Ольга ей очень помогли. Певцов иДроздова, по словам Алены, дали ейпрофессию и место в жизни.