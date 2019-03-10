Брошенная пятилетняя девочка, которую спасатели и полицейские вызволили из захламленной квартиры в Москве, находится в очень запущенном состоянии. У нее все признаки анорексии. А на шее украшение даже вросло в кожу.

Брошенная пятилетняя девочка, которую спасатели и полицейские вызволили из захламленной квартиры в Москве, находится в очень запущенном состоянии. У нее все признаки анорексии. А на шее украшение даже вросло в кожу.Ранее сообщалось, что полиция отреагировала на сообщения о плаче ребенка в квартире в жилом доме на Ленинградском шоссе. Прибывшие на место сотрудники чрезвычайных служб взломали дверь и попали в квартиру, заваленную мусором и бытовыми отходами.В квартире несколько дней находился ребенок без доступа к еде и питью. У нее диагностировали гнойный отит. Кроме того, у ребенка нет социальных навыков.Малышку отправили в больницу, передает РИА Новости.