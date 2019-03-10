Проект по вовлечению в Континентальную хоккейную лигу клуба из столицы Финляндии финансово не оправдался. Йокерит, который выступает в КХЛ с сезона-2014-2015, каждый год несет весьма серьезные убытки. За пять лет выступлений в Лиге джокеры из Хельсинки потеряли 70 млн евро.

Проект по вовлечению в Континентальную хоккейную лигу клуба из столицы Финляндии финансово не оправдался. "Йокерит", который выступает в КХЛ с сезона-2014-2015, каждый год несет весьма серьезные убытки. За пять лет выступлений в Лиге "джокеры" из Хельсинки потеряли 70 млн евро."Надежды "Йокерита" не оправдались, — пишет финское издание lta Sanomat. – За четыре первых сезона в КХЛ клуб понес убытки в размере 56 млн евро, а в пятом сезоне общие финансовые потери увеличились до 65-70 миллионов. С нынешней стратегией "Йокерит" — это команда весьма среднего уровня".Журналисты из Финляндии считают, что никто не знает, для чего КХЛ вообще нужен "Йокерит": "Болельщики могут лишь поблагодарить российско-финских доноров за то, что они по каким-то неизвестным причинам не бросают самый дорогой цирк в мире. Но клуб перестал развиваться. Он попал в черную дыру масштабных экономических и, возможно, политических игр".Стоит напомнить, что, с одной стороны, "джокеры" регулярно выходят в плей-офф Кубка Гагарина, но за пять сезонов они ни разу не продвинулись дальше второго раунда. В нынешнем году "Йокерит" уступил в первом раунде московскому "Динамо" (2:4 в серии).