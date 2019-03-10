Для трех боевых бригад Сухопутных сил Украины начальник генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко утвердил новую символику.

Для трех боевых бригад Сухопутных сил Украины начальник генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко утвердил новую символику.Изображение новой символики Муженко опубликовал на своей станице в соцсети, передает РИА Новости.Таким образом, утверждена символика 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сухопутных войск ВСУ в сине-красных тонах с надписью simul ad victoriam (вместе за победу), 30-й механизированной бригады имени князя Константина Острожского Сухопутных войск ВСУ в красно-черных тонах с латинской надписью Dei gratia (Божией милостью), а также 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сухопутных войск ВСУ в красно-черных тонах с изображением черепа и надписью "Украина или смерть".