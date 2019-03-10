Создатели скандально известного украинского сайта Миротворец включили в список изменников родины главу черкасского областного отделения партии Национальный корпус Дмитрия Кухарчука.

Создатели скандально известного украинского сайта "Миротворец" включили в список "изменников родины" главу черкасского областного отделения партии "Национальный корпус" Дмитрия Кухарчука. Кураторы проекта обвинили националиста в организации избиения полицейских в Черкассах во время выступления президента Украины Петра Порошенко, пишет РИА Новости. Также Кухарчук считается причастным к проведению "проплаченных митингов".Во время драки пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов. 19 из них потребовалась госпитализация.Компанию в списке "врагов Украины" Кухарчуку составил лидер молодежной части черкасской ячейки "Национального корпуса" Иван Хижняк.Сайт "Миротворец" публикует в открытом доступе личные данные журналистов, жителей ДНР и ЛНР, российских актеров и певцов.