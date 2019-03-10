Американский актер Джед Аллан, знакомый российским телезрителям по роли Сиси Кэпвелла в сериале Санта-Барбара, скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщил его друг и коллега по сериалу Эй Мартинез.

Американский актер Джед Аллан, знакомый российским телезрителям по роли Сиси Кэпвелла в сериале "Санта-Барбара", скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщил его друг и коллега по сериалу Эй Мартинез, который сыграл в сериале роль Круза — отважного полицейского, жениха дочери Сиси Иден.Также Аллан играл в сериалах "Коломбо", "Беверли Хиллз 90210", а также во французском фильме "Арлетт", где он появился в роли импозантного американца.Актер был женат с 1958 года на дизайнере Тоби Браун. Брак продолжался до смерти женщины в 2001 году. У пары родились трое сыновей.Аллан увлекался музыкой, путешествиями, игрой в боулинг и гольф.Артист родился 1 марта 1937 года в Нью-Йорке. Д детстве мечтал стать музыкантом, как и отец, но потом передумал и решил быть радиоведущим. Отец был профессиональным музыкантом. В детстве мечтал пойти по стопам отца, потом решил стать радиоведущим. В результате окончил факультет драматического искусства в университете. В 1967 году переехал в Голливуд."Санта-Барбара" – дневная мыльная опера, транслировавшаяся в Соединенных Штатах Америки с 30 июля 1984 года по 15 января 1993 года. Всего было отснято 2137 серий. Телесага повествует о жизни семьи Кэпвеллов из города Санта-Барбара. В России сериал был наиболее популярен у домохозяек.