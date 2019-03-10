После тяжелой болезни в возрасте 87 лет скончался настоятель Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге протоиерей Павел Красноцветов.

После тяжелой болезни в возрасте 87 лет скончался настоятель Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге протоиерей Павел Красноцветов.Отпевание пройдет в Казанском соборе 13 числа. Похоронят протоиерея на Никольском кладбище.Павел Красноцветов родился 10 января 1932 года в Тюменской области в семье священника. Закончил Московскую духовную семинарию. Настоятель Казанского собора – с 1996 года. Награжден многими церковными орденами, передает РИА Новости.