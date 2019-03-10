На зимних студенческих играх в Красноярске разыграны медали в новой дисциплине – спортивном ориентировании на лыжах. Россиянка Мария Вяткина заняла второе место в соревнованиях на средней дистанции.

На зимних студенческих играх в Красноярске разыграны медали в новой дисциплине – спортивном ориентировании на лыжах. Россиянка Мария Вяткина заняла второе место в соревнованиях на средней дистанции.Победу одержала финка Лиза Майя Ненонен, преодолевшая дистанцию за 37,07минут. Мария Вяткина уступила чемпионке 14 сотых секунды. Бронзовая медаль досталась чешке Петре Ганковой.Мария Петрушко заняла пятое место, Елизавета Моисеенко стала восьмой, Екатерина Степанова — девятой. У Александры Русаковой 17 позиция.