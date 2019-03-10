На зимней Универсиаде завершились соревнования по керлингу. В мужском турнире победу праздновала сборная Норвегии, а спортсменки из Швеции выиграли женский турнир. Женская сборная России завоевала бронзовые медали.

На зимней Универсиаде завершились соревнования по керлингу. В мужском турнире победу праздновала сборная Норвегии, а спортсменки из Швеции выиграли женский турнир. Женская сборная России завоевала бронзовые медали.В полуфинале россиянки уступили сборной Южной Кореи и могли рассчитывать только на бронзовые награды. В матче за третье место сборная России, за которую выступали Ульяна Васильева (скип), Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина и Анна Веневцева, нанесла поражение сборной Великобритании 12:5. В финале шведки обыграли южнокорейскую команду 8:3,У мужчин золото завоевали норвежцы, обыгравшие в финале сборную Канады 6:5. Третье место досталось сборной Великобритании, одержавшей победу над командой Швейцарии 10:5. Сборная России заняла девятое место.