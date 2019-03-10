На проходящей в Красноярске зимней Универсиаде очередного успеха добились российские спортсмены. Сноубордисты Антон Мамаев и Владислав Хадарин заняли первое и второе места в слоупстайле.

На проходящей в Красноярске зимней Универсиаде очередного успеха добились российские спортсмены. Сноубордисты Антон Мамаев и Владислав Хадарин заняли первое и второе места в слоупстайле.Антон Мамаев набрал 95,00 балла, что принесло ему золотую медаль. На втором месте Владислав Хадарин с результатом 92, 0 балла. Бронзовая награда досталась финскому спортсмену Акселю Телену.Сборная России уверенно лидирует в медальном зачете Универсиады. Наши спортсмены завоевали 96 медалей — 34 золотых, 34 серебряных и 28 бронзовых. На втором месте команда Южной Кореи (6-3-4). Третьей идет сборная Японии (3-3-3).