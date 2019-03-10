На проходящей в Красноярске Универсиаде разыграны медали в сноуборде. Россиянка Елена Костенко выиграла золотую медаль в слоупстайле.

На проходящей в Красноярске Универсиаде разыграны медали в сноуборде. Россиянка Елена Костенко выиграла золотую медаль в слоупстайле.Весь пьедестал почета в слоупстайле заняли российские спортсменки. Победу одержала Елена Костенко. Серебряная награда у Анастасии Логиновой, бронзовая награда досталась Екатерине Косовой. На четвертом месте также россиянка Елизавета Богданова.Определились призеры в спортивном ориентировании на лыжах на средней дистанции. Победил норвежец Йорген Баклид. На втором месте россиянин Сергей Горланов, на третьем – Владислав Киселев.