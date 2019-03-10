Заявления Петра Порошенко о высокоточном оружии на украинской территории – не более чем утопия. Украина не сможет воспользоваться такими ракетами, даже если получит его каким-то образом.

Заявления Петра Порошенко о высокоточном оружии наукраинской территории – не более чем утопия. Украина не сможет воспользоваться такимиракетами, даже если получит его каким-то образом.Грезы Петра Порошенко о высокоточных ракетах, с помощьюкоторых он сможет поражать "дальние цели" в России – утопия. Дажеесли каким-то образом нынешнему укринскому президенту и удастся получить такоеоружие, воспользоваться им ему не позволят."Я думаю, что таким образом Украина предлагает своютерриторию для размещения систем ПРО. Потому что никто не будет давать Киевувозможность развивать собственное производство высокоточного оружия", – цитируетзампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина RT.Депутат прокомментировал недавнее заявление Петра .Украинский президент с радостью воспринял новость о приостановке действияроссийско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности(ДРСМД). Лидер Незалежной сделал вывод, что Киев более не связан ограничениямипо мощности и дальности полета ракет. А значит, Украине нужно высокоточноеракетное оружие, подчеркнул Порошенко.Эксперты подчеркивают, что этот вид вооружений оченьдорогостоящий. И даже в том случае, если кто-то продаст такие ракеты– или одолжит – украинская армия не сможет ими воспользоваться. Во-первых,высокоточное оружие требует квалифицированного обслуживания, которое едва ливозможно в ВСУ. Во-вторых, российские системы зафиксируют украинские ракеты ещена этапе запуска – и сразу уничтожат.Тем временем мечтателя едва не избили на предвыборном митинге, который он проводил в Черкасах. Представители нацистских объединений пытались прорваться к президенту Украины. Полиции с трудом удалось им воспрепятствовать. Пока продолжалась потасовка, Порошенко быстро покинул территорию.