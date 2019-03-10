Скандалом завершился матч чемпионата Албании по футболу в суперлиге между клубами Камза и Лечи. На последних минутах игры при счете 1:0 судья Эльдорьян Хамити назначил пенальти в ворота хозяев. Гости счет сравняли, а болельщики Камзы и работники клуба избили арбитра.

Скандалом завершился матч чемпионата Албании по футболу в суперлиге между клубами "Камза" и "Лечи". На последних минутах игры при счете 1:0 судья Эльдорьян Хамити назначил пенальти в ворота хозяев. Гости счет сравняли, а болельщики "Камзы" и работники клуба избили арбитра.На игре присутствовало всего около 500 зрителей и порядок обеспечивала не полиция, а частное охранное предприятие. Когда начались беспорядки, его представители не смогли справиться с толпой недовольных фанатов "Камзы" и не обеспечили защиту рефери.В результате по итогам инцидента в отношении клуба-хозяина были вынесены беспрецедентные санкции: клуб же подвергли штрафу в 9 тыс. евро и не дожидаясь окончания первенства вывели из состава суперлиги – "Камза" следующий сезон начнет в четвертом самом низшем по силе дивизионе албанского чемпионата. Трех сотрудников клуба дисквалифицировали на три года и оштрафовали.Главное в этой истории — чемпионат остановлен из-за судейского бойкота, сообщает портал Бомбардир.Ru. Ассоциация футбольных арбитров не будет работать на матчах, пока не будут удовлетворены минимальные запросы по безопасности. В частности, судьи настаивают, чтобы на матчах работала полиция. Эксперимент с частными охранными фирмами был признан неудовлетворительным.