Факты были установлены сотрудниками Госавтоинспекции в январе и феврале текущего года.

Отделением дознания ОМВД России по Александровскому району завершено расследование уголовных дел в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).В феврале текущего года на одной из улиц районного центра инспекторы дорожно-патрульной службы Отдела МВД России по Александровскому району задержали 40-летнего местного жителя. По внешним признакам водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Измерение, проведенное полицейскими с помощью алкотектора, установило концентрацию паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе 1,310 мг/л, что многократно превышает допустимый показатель.При аналогичных обстоятельствах был задержан 35-летний местный житель, нарушивший правила дорожного движения, управляя транспортным средством в состоянии опьянения, что подтверждено проведенным на месте освидетельствованием.В обоих случаях при проверке документов установлено, что ранее водители уже привлекались к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.В настоящее время уголовные дела с обвинительными заключениями направлены в районный суд для рассмотрения по существу.Полиция напоминает, что санкция ст. 264.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.