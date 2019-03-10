В частично обесточенном уже вторые сутки Каракасе - многотысячные столпотворения. Одни выстраиваются в многокилометровые очереди на автозаправочных станциях в попытке закупить бензин для генераторов, другие идут организованным маршем к Miraflores Palace, чтобы поддержать Мадуро.

В частично обесточенном уже вторые сутки Каракасе — многотысячные столпотворения. Одни выстраиваются в многокилометровые очереди на автозаправочных станциях в попытке закупить бензин для генераторов, другие идут организованным маршем к Miraflores Palace, чтобы поддержать Мадуро. Вокруг его резиденции выставили полутораметровые металлические заборы с колючей проволокой. Такие же ограждения несут и к неработающим станциям метро и терминалам аэропорта Каракаса.Один из проспектов Каракаса. Протестующие с флагами и транспарантами вышли на проезжую часть, перекрыли ее и уперлись в кордон полиции. Целая шеренга правоохранителей дежурит в касках и со щитами в руках. У многих с собой ружья, выстреливающие шашками со слезоточивым газом. Ситуация накаляется с каждым часом. В любой момент могут начаться провокации.Требование этих манифестантов — отставка действующего президента Мадуро. Они выступают в поддержку самопровозглашенного президента Гуайдо.Ближе к центру Каракаса проходит демонстрация в поддержку действующего президента Венесуэлы Мадуро. Скоро манифестанты начнут шествие в сторону Белого дома Венесуэлы. Сюда пришли люди, которые не понимают, как мог человек провозгласить себя президентом, не спросив народ.Эти митинги отличаются от всех предыдущих тем, что люди поляризовались еще сильнее. Отключение света почти во всей Венесуэле разделило их теперь еще и на тех, кто винит в этом правительство, и тех, кто — оппозицию. Подачу электричества в Каракасе частично восстановили.Во время отключения света самое страшное происходило в больницах : несколько младенцев, подключенных к системам искусственного дыхания, скончались.Первая версия отключения электричества — саботаж на гидроэлектростанции. Лидер оппозиции Гуайдо и действующий президент Мадуро при этом винят друг друга. Гуайдо утверждает, что отключение света не саботаж, а результат узурпации власти. Правительство говорит, что электричество было отключено в результате кибератаки из Соединенных Штатов. Кто бы ни стоял за энергетической войной, люди на улицах Каракаса настроены как никогда решительно.