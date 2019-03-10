В штате Боливар на юго-востоке Венесуэлы в субботу, 9 марта, произошел взрыв на электроподстанции. Данных о пострадавших пока не поступало.

В штате Боливар на юго-востоке Венесуэлы в субботу, 9 марта, произошел взрыв на электроподстанции. Данных о пострадавших пока не поступало.Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, на подстанции, которая расположена на окраине столицы штата города Сьюдад-Боливар, после взрыва начался сильный пожар.Между тем венесуэльцы сообщают о новых отключениях электричества в разных штатах страны, в том числе в тех, где энергоснабжение было уже восстановлено.Тем временем штаты Валенсиа, Варгас, Тачира, Сулиа, Лара, Карабобо и другие пока остаются без света, пишет РИА Новости.Энергетический коллапс в Венесуэле произошел 7 марта из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури". Электричество постепенно стало возвращаться в дома, начиная со второй половины дня 8 марта.Президент страны Николас Мадуро обвинил в ее развязывании американский империализм. Госдепартамент США эти обвинения отвергает.