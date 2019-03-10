В центре Москвы в торговом центре Тройка произошла драка между водителями такси. Источник в правоохранительных органах сообщил, что есть один пострадавший.

В центре Москвы в торговом центре "Тройка" произошла драка между водителями такси. Источник в правоохранительных органах сообщил, что есть один пострадавший.По некоторым данным, в ТЦ "Тройка" произошла массовая драка со стрельбой, в которой участвовали 15 человек​​​, передает РИА Новости.По другой информации, в драке участвовали пять человек. И это были водители грузовых такси, которые что-то не поделили в торговом центре.В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что уже на месте полицейские установили, что конфликт произошел на бытовой почве.Несколько человек доставлены в участок для разбирательства. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.