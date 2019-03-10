Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона последствия обрушения школы в Чувашии. К счастью, инцидент произошел в выходной день – во внеучебное время здание пустовало и в результате ЧП никто не пострадал.

В воскресенье, 10 марта, в деревне Большие Чаки Урмарского района Чувашии произошло частичное обрушение здания школы, последствия которого попали на видео.К счастью, все случилось во внеучебное время и в момент ЧП в школе никого не было.Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.