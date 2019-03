Пассажирский Боинг-737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился, выполняя регулярный рейс из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби. На борту лайнера находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Сообщается, что катастрофа произошла в районе эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, связь с самолетом пропала в 08:44 (время совпадает с московским).

Пассажирский "Боинг-737" авиакомпании Ethiopian Airlines разбился, выполняя регулярный рейс из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби. На борту лайнера находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Сообщается, что катастрофа произошла в районе эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, связь с самолетом пропала в 08:44 (время совпадает с московским).Statement from #ethiopianairlines following ‘accident’ of flight ET 302. 149 passengers, 8 crew on board pic.twitter.com/3O3aX1OQMQ— Roderick Macleod (@RodMacleod) 10 марта 2019 г.Канцелярия премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али от имени правительства и народа Эфиопии выразила глубочайшие соболезнования семьям погибших. Данных о наличии россиян на борту разбившегося в Эфиопии "Боинга" пока нет, передает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Кении.