Водителям автомобилей рассказали о распространенных способах мошенничества и как от них уберечься, а также о преимуществах получения госуслуг в электронном виде.

Сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями Общественного совета при ОМВД и школьниками провели профилактическое мероприятие в городе Гусь-Хрустальный.Акция прошла на одном из самых оживленных участков дороги районного центра.Беседуя с автолюбителями, сотрудники Госавтоинспекции, общественники объясняли, что при использовании ресурса www.gosuslugi.ru можно сэкономить свое время и финансовые средства. Так, с помощью электронного портала можно записаться в удобное время в любое регистрационное подразделение ГИБДД и поставить машину на учет или обменять водительское удостоверение. Кроме того, при оплате госпошлины через портал госуслуг предоставляется скидка в размере 30%.Участковые уполномоченные полиции в свою очередь проинформировали участников дорожного движения о распространенных методах обмана граждан и о том, как не стать жертвой мошенников.После профилактических бесед, проведенных стражами порядка и общественниками, школьники вручили автовладельцам «памятку водителя», в которой содержатся выдержки из ПДД, таблица штрафов, подробная инструкция о порядке регистрации на электронном портале и видах предоставляемых государственных услуг, а также информационные памятки с рекомендациями о том, как не стать жертвой мошенников.Все участники дорожного движения с пониманием отнеслись к профилактическому рейду, отметив несомненную пользу полученной информации.