В Малайзии задержаны девять подозреваемых в причастности к террористическим группировкам, в их числе семь иностранцев. Двух малайзийцев, шестерых египтян и тунисца взяли в ходе нескольких рейдов в долине Кланг и штате Саравак со 2 по 9 февраля.

В Малайзии задержаны девять подозреваемых в причастности к террористическим группировкам, в их числе семь иностранцев. Двух малайзийцев, шестерых египтян и тунисца взяли в ходе нескольких рейдов в долине Кланг и штате Саравак со 2 по 9 февраля.Малайзийцев обвиняют в связях с террористическими организациями — предположительно они были посредниками для иностранных боевиков, сообщил телеканал Channel News Asia. Двоих задержанных — 21-летнего египтянина и 22-летнего тунисца — подозревают в членстве в группировке "Ансар аш-Шариа аль-Тунисия", признанной ООН террористической. По данным полиции, они въехали в Малайзию по поддельным сирийским документам.Еще пятерых египтян подозревают в связях с террористической организацией "Братья-мусульмане" (запрещена в России). Все семеро задержанных иностранцев 5 марта были депортированы из Малайзии, их имена внесены в черный список. Малайзийская полиция приведена в состояние повышенной готовности на случай новых попыток проникновения иностранных боевиков в страну.