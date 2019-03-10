Полиция и Национальный центр разведки Испании, совместно расследующие нападение на посольство КНДР в Мадриде феврале этого года, до сих пор не установили личности нападавших. Об этом пишет испанское издание El Confidencial.

Полиция и Национальный центр разведки Испании, совместно расследующие нападение на посольство КНДР в Мадриде феврале этого года, до сих пор не установили личности нападавших. Об этом пишет испанское издание El Confidencial.Ранее, 22 февраля, около десятка людей проникли в здание посольства и провели там не менее четырех часов, удерживая персонал дипмиссии в заложниках. Одной из сотрудниц после нескольких часов удалось сбежать и выйти за пределы дипмиссии, находящейся на улице Дарио Апарисио на северо-западе Мадрида.Оказавшись на улице, она начала кричать что-то на корейском. Вызванным живущими по соседству людьми полицейским кореянка рассказала через переводчика, что группа людей вошла в посольство и удерживает сотрудников, заткнув им рты кляпами.Позвонившим в двери дипмиссии полицейским открыл хорошо одетый человек со стандартным значком лидера КНДР Ким Чен Ына, который заявил: ничего необычного не происходит и в посольстве "все нормально". Полицейские, однако, получили по рации приказ оставаться поблизости и вести осторожное наблюдение.Через несколько минут ворота посольства широко открылись, оттуда выехали два представительских автомобиля и на большой скорости скрылись. За рулем одной из машин, как удалось заметить полицейским, находился человек, открывавший им двери ранее. И лишь через несколько секунд из здания посольства начали выходить на улицу сотрудники дипмиссии, которых до этого держали в заложниках.По информации El Confidencial со ссылкой на собственные источники, полиция и спецслужбы в рамках своего расследования не исключают никаких версий, хотя к какой-то единой они пока не пришли. Однако все серьезнее рассматривается версия о том, что налет на посольство был спланирован спецслужбами США — возможно, в сотрудничестве с другими разведслужбами.